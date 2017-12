Schwäbisch Gmünd | Samstag, 30. Dezember 2017 Samstag, 30. Dezember 2017

Wenig Obst – viel Öchsle beim Silvestermosten in Straßdorf

Galerie (3 Bilder)

Fotos: gn

Zum Silvestertreff aller Most– und Saftfreunde hat sich das „Silvestermosten“ bei der Mosterei Seiz in Straßdorf entwickelt. Bereits zum dritten Mal lief am vergangenen Samstag diese außergewöhnliche Aktion, wenngleich auch im April diesen Jahres das teils extreme Wetter mit starkem Frost den Apfelbäumen im Land schwer zugesetzt hat und die Ernte dadurch so gut wie ausfiel.

8

400

280

680

600

440

360

80

Nichts desto trotz wurde auch am Ende des Jahres diese Tradition fortgesetzt, wie Inhaber Alexander Seiz betonte. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als beim „Pre-​Silvester-​Mosten“ nochKunden ihr Obst brachten, war es am Samstag lediglich ein Kunde aus Lorch-​Waldhausen. Dieser allerdings ließkg Äpfel mosten und erhielt dafürLiter Apfelsaft bzw. Süßmost. Alexander Seiz und sein Team selbst verarbeitete am diesem Tagkg Äpfel undkg Birnen, was einen Ertrag vonLiter Apfel– undLiter Birnensaft ergab. Der Birnensaft wurde an Ort und Stelle aufGrad erhitzt, anschließend in Beutel abgefüllt und den Besuchern zum Kauf angeboten, während der Apfelsaft zu Most verarbeitet wird. Wieviel Öchsle-​Grad erzielt wurden und weitere interessante Einzelheiten stehen in der Dienstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.