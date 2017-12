Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Gmünds interkultureller Jahresplaner

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Die „Gmünder Vielfalt“ wird jetzt nicht noch bunter, sondern grauer – noch mehr Farben würden den in 1000 Exemplaren von der städtischen Stabsstelle Integration verbreiteten Jahresplaner im A 1 -​Format eher unübersichtlicher machen.

Also: Die Wochenenden sind jetzt grau abgesetzt, der Samstag heller, der Sonntag dunkler.Ansonsten sind die Feiertage der christlichen, (Blau), islamischen (grün), buddhistischen (blasses Ocker) und hinduistischen (kräftiges Ocker), jüdischen (helles Blau) Religionen ausgewiesen. Feiertage der Sikhs sind in hellem Braunviolett, die der Jesiden in dunklem Braunviolett gehalten. Gesetzliche und sonstige Feiertage erhalten ein helles Blaugrau. Beigefügt sind die jeweiligen Bezeichnungen. Was sich allerdings hinter Makara Sankranti, Parinirvana und Losar verbirgt, muss man selbst herausfinden. Ramadan ist inzwischen geläufig.Der Jahresplaner soll Einblick in die kulturelle Vielfalt Gmünds geben und zum interkulturellen Verständnis beitragen. Man kann sich auf Entdeckungsreise zu kalendarischen Gemeinsamkeiten oder Unterschieden begeben, und ein paar Fehler sind auch enthalten. Mehr darüber in der RZ vom. Dezember.