Ostalb | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

In Gschwend tagte der Gemeinderat

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Gemeinde Gschwend steht alles in allem gut da. Für das Jahr 2018 sind hohe Investitionen geplant für Neubaugebiete, schnelles Internet und einen Mehrgenerationenpark. Der Rechnungsbschluss für 2016 fiel besser aus, als ursprünglich gedacht.

3

46

400

000

227

000

60

000

195

000

210

000

195

000

225

000

Im Vermögenshaushalt wurden Investitionen in Höhe von rundMillionen Euro angesetzt. Ein großer Brocken ist dabei die Breitbandversorgung. Für die Verlegung von Leerrohren und die Verkabelung sindEuro veranschlagt. Für die Erschließung der Neubaugebiete Badsee/​Seestraße und Maiäcker fallen für die Wasserversorgungbzw.Euro an, für die KanalisierungEuro (Badsee/​Seestraße)Euro (Maiäcker) und für GemeindestraßenEuro bzw.Euro an. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.