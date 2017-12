Blaulicht | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Sperrung auf der B 29 aufgehoben

Eine lange Sperrung und deutliche Behinderungen im Montagmorgen-​Berufsverkehr hatte das Abkommen eines Lastzuges von der Bundesstraße 29 zu Folge. Die Sperrung wurde mittlerweile aufgehoben.

Der-​jährige Fahrer eines Lastzuges verspürte, wie er später der Polizei sagte, Schmerzen im Brustbereich, weshalb er gegen vier Uhr in Fahrttichtung Schwäbisch Gmünd ins Schlingern geriet. Er konnte sein Fahrzeug nichtabfangen und prallte mit dem Führerhaus in die Böschung neben der Straße. Sein Anhänger lief auf das Zugfahrzeug auf und verkeilte sich. Das angeforderte Abschleppteam stellte anschließend vor Ort fest, dass man das Problem mit nur einer Besatzung nicht wird lösen können und schickte Verstärkung. Zur Bergung musste der Verkehr an der Anschlussstelle Weitmars ausgeleitet werden, bis dahin war die linke Fahrspur frei, so dass der Verkehr, mit entsprechenden Behinderungen, fließen konnte. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in die Stauferklinik eingeliefert worden.