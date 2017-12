Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Tempoblitzer: Zukünftig „Speedtower“ statt „Starenkasten“

Den teils sehnlichst geforderten, teils aber auch gefürchteten stationären wie auch mobilen „Blitzern“ in Gmünd steht ein technischer Wandel bevor. Für den rustikalen „Starenkasten“ läuft die Zeit ab. Die Zukunft gehört dem „Speedtower“.

Bei der Präsentation der Finanzplanung fürdurch Bürgermeister Dr. Joachim Bläse in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Bettringen wurde bekannt, dass der Stadtteil eine Vorreiterrolle spielen wird. Schon lange fordern die Bettringer einen „Starenkasten“ für die Straße Am Schmiedeberg, wo vor allem der verstärkte und flotte Transitverkehr zwischen den Bereichen Waldstetten einerseits und Heubach/​Bargau/​Industriegebiet Gügling andererseits Kummer bereitet. Einen „Starenkasten“, so überraschte der Finanz– und Ordnungsbürgermeister werde es inzwar nicht geben, doch dafür den ersten Gmünder Blitzer in Säulenform mit Lasertechnik, im Volksmund bereits auch „Speedtower“ genannt. Wie auch immer: Temposünde bleibt Temposünde. Mehr zum Thema am Dienstag in der Rems-​Zeitung.