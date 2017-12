Ostalb | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Theaterabend in Wißgoldingen

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Nesper

An zwei Abenden wurde in der Wißgoldinger Kaiserberghalle wieder einmal beste Unterhaltung geboten: die Theaterabteilung des TV Wißgoldingen, die „Gnitze Knollastiefl“, präsentierte das Theaterstück „Maximilian der Starke“, einen Schwank in drei Akten von Wilfried Reinehr. Dem Publikum hat’s gefallen.

Der Arnhofbauer Franz, gespielt von Wolfgang Schultes, möchte seinen Sohn Toni (Andreas Müller) mit der Tochter Sibille (Selina Baur) vom Oberhofbauern (Thomas Kaller) verheiraten. Die beiden jungen Leute haben aber andere Pläne. Toni nämlich hat ein Mädchen in der Stadt, die Maxi (Corinna Zeller), eine Schuhverkäuferin und im. Bildungsweg erlernte Jungbäuerin. Und Sibille liebt den Leiter der örtlichen Sparkasse, Herrn Reisig (Daniel Cavli). Da der Arnhofbauer Franz und seine Frau Anna (Daniela Eisele), eine strenggläubige Bäuerin, die Hochzeit ihres Toni mit Sibille fest geplant haben und sie einer Liaison mit dessen Maxi nie zustimmen würden, bringt Toni mit Hilfe des Altknechtes Moritz (Kurt Vogt) und der Magd Rosa (Sonja Zeller) seine Maxi, als Knecht Max verkleidet, auf den Hof. Die ganze Geschichte am Dienstag in der Rems-​Zeitung.