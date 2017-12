Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

400 Jahre Salvator: Buch rundet das Jubiläumsjahr ab

Ein weiteres Salvator-​Buch dokumentiert und bereichert abschließend das Jubiläum „ 400 Jahre Wallfahrtsstätte St. Salvator“. Es wurde am Dienstag vorgestellt und wird von den Salvatorfreunden an den beiden kommenden Adventssamstagen auf dem Gmünder Wochenmarkt verkauft.

Das Besondere an diesem Werk mit symbolträchtigenFotos aufSeiten ist, dass nicht ausgewiesene Kulturhistoriker, Denkmalexperten oder Theologen zur Feder gegriffen haben, sondern eine Vielzahl von „normalen“ Gmünder Bürgerinnen und Bürger. Auf Initiative des Salvator-​Freundeskreises haben sie ihre Kindheitserinnerungen an den Salvator geweckt und für die Nachwelt verewigt. Viel Geschichte und vor allem Geschichten sind darunter, die gewiss Herz und Seele der Leser erreichen werden. Dokumentiert ist auch die mittlerweile achtjährige ehrenamtliche Arbeit des Salvator-​Freundeskreises. Auch wird an die Höhepunkte des Jubiläumsjahres erinnert. Die Rems-​Zeitung berichtet über die Buchpräsentation in ihrer Ausgabe am Mittwoch.