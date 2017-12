Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

Adventsserie: Im Stollensystem für Sicherheit und Technik des Einhorn-​Tunnels

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Im Rahmen ihrer Adventsserie öffnet die Rems-​Zeitung am Mittwoch die „Türchen“ zum weitläufigen und komplexen Rettungs-​, Stollen– und Kavernensystem für Sicherheit und Technik im Einhorn-​Tunnel.

2230

1660

Gut vier Jahre nach seiner Einweihung gehört derMeter lange Einhorn-​Tunnel mit seinen oberirdischen Begleitbauwerken zum vertrauten Stadtbild und Verkehrsgeschehen in Schwäbisch Gmünd. Normalerweise unsichtbar ist jedoch das umfangreiche Stollensystem für Sicherheit und Technik.Meter lang ist der Rettungsstollen, der über sechs Querverbindungen mit der Straßenröhre verknüpft ist. Dazu auch die gigantische Kaverne der Abluftzentrale. Es ist unheimlich und beeindruckend zugleich, was in diesem komplexen Stollensystem auf übende Rettungskräfte und — hoffentlich niemals — im Katastrophenfall auf flüchtende Menschen wartet.