Sport | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

Der erste Spraitbacher Saisonsieg

Galerie (1 Bild)

Foto: ta

Erleichterung bei den Spraitbacher Schachfreunden ( 3 : 3 ): In der vierten Runde der Verbandsliga gelang gegen Böblingen ( 2 : 6 ) der erste Saisonsieg.

2116

2077

1979

1990

2071

2063

2509

2117

1894

2065

2

2

2091

2066

2536

2118

2192

2131

3

5

3

5

1736

1987

6

Obwohl die Gastgeber mit einer durchschnittlichen Leistungsstärke vongegenüber Böblingen () im Vorteil schienen, war die Begegnung eine enge Kiste. Erst die Energieleistung von Ersatzspieler Marco Prillwitz ermöglichte den knappen Sieg.„Das hätte auch daneben gehen können“, meinte Teamchef Alexander Ziegler, „aber wir haben alles riskiert und sind belohnt worden.“ Trotz der drei Meisterspieler an den vorderen Brettern war der erwünschte Sieg keineswegs ein Selbstläufer. Ab dem fünften Brett war Böblingen deutlich stärker aufgestellt als Spraitbach und hoffte dort auf entscheidende Punkte. „Unsere starken Spieler müssen vorne gewinnen, aber hinten müssen auch Punkte her“, war die Spraitbacher Überlegung.Und so passte es in den Plan, dass an den Brettern fünf und sechs zwei Unentschieden erspielt wurden. Biran Dzelilovic () und Alexander Ziegler () hielten ihre Positionen gegen Ferdinand Petzelberger () und Clemens Behrendt ().Nach dem Sieg von Vladimir Burmakin () gegen Matthias Schwab () und der Niederlage von Yilmaz Toprak () gegen Samuel Schröter () stand es. Nun verlor Joscha Krotschak () gegen Torsten Schulte (), Evgeny Vorobiov () siegte am Spitzenbrett gegen Johannes Bathray () und Olga Vrublevskaya () spielte Unentschieden gegen Bernd-​Martin Schuh (). Somit stand esund die Partie zwischen Marco Prillwitz () und Georg Drache () musste die Entscheidung bringen. Wie die entscheidende Partie gelaufen ist und welche Mannschaft an der Spitze der Verbandsliga-​Tabelle steht, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.