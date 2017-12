Sport | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

Interview mit Nico Krauß vom TSB Gmünd

Linksaußen Nico Krauß vom TSB Gmünd, ausgebildet in der Jugend der SG Bettringen, trug in den vergangenen zwei Jahren das Trikot der SG Lauterstein.

Am Sonntag (Uhr/​Großsporthalle) erlebt der-​Jährige das Derby somit erstmals im Gmünder Dress. Die Vorfreude auf die Partie mit den alten Teamkameraden ist groß. „Ich habe eine Woche lang im Training aussetzen müssen, bin aber seit vergangenem Dienstag wieder voll im Trainingsbetrieb. Daher bin ich auch guter Dinge, dass bis zum Sonntag meine hundertprozentige Leistungsfähigkeit wieder vorhanden sein wird“, sagt Nico Krauß. Im Interview spricht er über seine bisherige Bilanz in dieser Oberligasaison und erklärt, warum er zuversichtlich ist im Hinblick auf die Oberliga-​Rückrunde der TSB-​Handballer. „In den vergangenen Wochen war bei uns ein spürbarer Aufwärtstrend zu erkennen, vor allem auch dank der Rückkehr von Aaron Fröhlich, der eine enorme Präsenz ausstrahlt. Wir können getrieben und gestützt von diesem Elan in der Rückrunde eine weitaus bessere Bilanz aufstellen als in der Vorrunde.“ Das ausführliche Interview lesen Sie in der RZ vom. Dezember.