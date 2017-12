Kultur | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

„Strom Und Wasser“ im Esperanza

Strom Und Wasser präsentieren sich im Jugendkulturzentrum Esperanza angriffslustiger, spielfreudiger und bunter denn je: Ska-​Punk-​Polka-​Randfiguren-​Walzer-​Rock mit stark kabarettistischer Schlagseite. Ein unbedingtes Muss für jeden, der mehr als nur als den üblichen Mainstream sucht.

„Musik ist eine schöne Brücke zum Herzen. Man kann grausame Wahrheiten viel schöner verpacken“, meint Heinz Ratz, Liedermacher und Bandchef von Strom Und Wasser. Mit heiserer Stimme, die bisweilen an das Timbre eines Tom Waits erinnert, hält Heinz Ratz uns gnadenlos den Spiegel vor. Für die schöne Verpackung sorgt Strom Und Wasser mit einem Stilmix aus Punk, Ska, Walzer, Polka und südamerikanischen Anleihen. The Baboon Show aus Schweden versetzt einen live ins Staunen. Was Frontfrau Cecilia auf der Bühne abliefert, ist einfach nur genial. Sie springt über die Bühne und wirbelt das Mikro durch die Luft und wirkt, als könnte sie es stundenlang genau so weitermachen. Strom Und Wasser rocken mit The Baboon Show am Freitag,. Dezember, im Esperanza. Einlass ist umUhr.