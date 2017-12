Blaulicht | Mittwoch, 06. Dezember 2017 Mittwoch, 06. Dezember 2017

Brennender Altkleider-​Container

Kurz vor fünf Uhr meldete eine Zeugin am Mittwochmorgen einen brennenden Altkleider-​Container in der Parlerstraße. Zur Ablöschung des Feuers war die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

2000

07171

3580

Der entstandene Sachschaden wurde auf rundEuro geschätzt. Sollten rund um den Einsatzort der Feuerwehr in der Parlerstraße am Mittwochmorgen Beobachtungen gemacht worden sein, nimmt diese die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Telefon/​entgegen.