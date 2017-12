Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Dezember 2017 Mittwoch, 06. Dezember 2017

Ortsdurchquerung Reitprechts: Nach halbjähriger Bauzeit wieder freie Fahrt

Die Ortsdurchfahrt von Reitprechts im Zuge der Landesstraße zwischen Gmünd und Göppingen ist wieder befahrbar. Im Laufe des Mittwochnachmittags werden Baustelleneinrichtungen und Umleitungsbeschilderungen vollends abgebaut.

Die an der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Beteiligten trafen sich am Mittwoch zur Mittagszeit zu einer kleinen Feier, um symbolisch eine Barriere auf die Seite zu räumen. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse und Ortsvorsteher Werner Nußbaum sprachen von einem wichtigen Tag, nicht nur für Straßdorf und Teilort Reitprechts, sondern für die gesamte Raumschaft Schwäbisch Gmünd und Göppingen. Die Landesstraße ist die schnellste Verbindung zwischen den beiden Stauferstädten. In den letzten sechs Monaten mussten die Verkehrsteilnehmer weiträumige Umleitungsstrecken in Kauf nehmen. Mehr über das Straßenbauprojekt am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.