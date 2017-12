Ostalb | Mittwoch, 06. Dezember 2017 Mittwoch, 06. Dezember 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal nach Schorndorf, Ellwangen, Göppingen, Schwäbisch Hall, Heidenheim und auf die Burg Katzenstein. Unter anderem findet am. und. Dezember eine romantische Burgweihnacht auf der Burg Katzenstein statt. Alle Jahre wieder, so auch dieses Jahr, bringt das Stuttgarter Schauspielensemble Spiele Art die Besucher des „Romantischen Weihnachtsmarktes“ auf Burg Katzenstein in vorweihnachtliche Stimmung. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Dezember.