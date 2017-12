Ostalb | Mittwoch, 06. Dezember 2017 Mittwoch, 06. Dezember 2017

Über 50 neue Lebensretter in Mittelbronn

1000 Bürgerinnen und Bürger, die in Laienreanimation geschult werden und im Falle eines Falles ihren Mitmenschen das Leben retten können – das ist das Ziel der Aktion „ 1000 neue Lebensretter“ des DRK-​Kreisverbands Gmünd und des Stauferklinikums. Der Abendkurs zu Sofortmaßnahmen beim plötzlichen Herztod in Mittelbronn erlebte einen bemerkenswerten Zulauf.

Überneue Laienretter drängten sich im Mittelbronner Dorfhaus zusammen, um erst dem Vortrag von Kai Beschnitt, Anästhesiologie-​Facharzt am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd, zu lauschen und anschließend unter der fachkundigen Anleitung der DRK-​Ausbilder zu üben. Weshalb das Interesse so groß war und was die neuen Laienretter bei dem Abendkurs alles lernten, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.