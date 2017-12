Ostalb | Mittwoch, 06. Dezember 2017 Mittwoch, 06. Dezember 2017

Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für das Tierheim

Galerie (1 Bild)

Foto: msi

Es muss wohl wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gewesen sein, als Mitarbeiter und Vorstandschaft des Tierheim Dreherhof davon erfahren haben, dass das Tierheim eines von vier Tierhilfefahrzeugen erhalten wird, die über den Deutschen Tierschutzbund bundesweit verteilt wurden.

Vorausgegangen war eine Bewerbung, in welcher der Bedarf beim Tierheim Dreherhof besonders eindrucksvoll dargestellt wurde. Weshalb der Bedarf so groß war und für welche Zwecke das Fahrzeug gebraucht wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.