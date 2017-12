Blaulicht | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Blaulicht-​Hochzeit: Diese Liebe hält mit absoluter Sicherheit

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Was war denn da passiert? Eine ganze Heerschar von Polizisten, Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten versammelte sich am Donnerstagnachmittag auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Manche Passanten vermuteten Schlimmes. Doch genau das Gegenteil war der Fall.

Die Polizeiführung hatte zwar angekündigt, die Präsenz auf den Weihnachtsmärkten zu erhöhen. Bürger und Besucher der Stauferstadt stellten nun am Donnerstagnachmittag freudig erstaunt und respektvoll fest, dass der Gmünder Weihnachtsmarkt zu diesem Zeitpunkt der weltweit sicherste Platz überhaupt war. Ein Taschendieb oder andere Ganoven wären bei dieser Präsenz von Sicherheitskräften nicht zu beneiden gewesen. Des Rätsels Lösung: Im Rathaus hatten sich zuvor eine Polizistin und ein Feuerwehrmann, der auch im Rettungsdienst aktiv ist, das Ja-​Wort gegeben, so dass die große Gratulantenschar entsprechend uniformiert war. Diese Liebe hält also, so darf angesichts dieser beschützenden Szenerie vermutet werden, mit absoluter Sicherheit.