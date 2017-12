Ostalb | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Fahrplanwechsel: Verbesserungen für Bahnkunden im Ostalbkreis

Am kommenden Wochenende, exakt in der Nacht zum 10 . Dezember, tritt bei der Bahn bundesweit ein neuer Fahrplan in Kraft. Der Fahrplanwechsel einhaltet auch für die Remsbahn, für Schwäbisch Gmünd und den Ostalbkreis insgesamt eine ganze Reihe von Verbesserungen.

Für alle Bahnkunden lohnt sich jetzt auf jeden Fall ein prüfender Blick in den neuen Fahrplan, ob die Zeiten für oft angestammte Zugverbindungen noch mit dem neuen Plan übereinstimmen. Es gibt vor allem bei den Fernzügen weitreichende Änderungen. Dieser Fahrplanwechsel, so gibt das Unternehmen zu verstehen, sei der größte in der Geschichte der Deutschen Bahn,da gleichzeitig auch das letzte Teilstück der neuen Schnellfahrstrecke Berlin – München eröffnet werde. Diese bringt auch Vorteile für Passagiere aus dem ostwürttembergischen Raum. Näheres dazu am Freitag in der Rems-​Zeitung.