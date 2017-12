Ostalb | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Gemeinderat Ruppertshofen bestätigt Feuerwehrkommandanten

Galerie (1 Bild)

Foto: dw

Da die Feuerwehr eine Einrichtung der Gemeinde ist, erfolgt die Wahl des Kommandanten und seiner Stellvertreter zwar durch die Feuerwehrkameraden im Rahmen ihrer Hauptversammlung, erforderlich ist aber die Zustimmung durch den Gemeinderat. In Ruppertshofen geschah dies in der Sitzung gestern Abend einstimmig.

Bereits zum dritten Mal für fünf Jahre wurde Kommandant Sven Klein bestätigt, auch sein erster Stellvertreter Marco Joos startet in seine dritte Amtsperiode. Neu dabei ist der zweite stellvertretende Kommandant Nico Beißwenger. Bürgermeister Peter Kühnl dankte den Führungskräften für ihre Treue zur Feuerwehr und die Übernahme von Verantwortung. Kommandant Klein wünschte sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Was sonst noch in der Sitzung des Gemeinderats zur Sprache kam, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.