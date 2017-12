Kultur | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Gmünder Museum: Hechelmanns Engel

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Weihnachtszeit ist Engelzeit – auch im Museum im Prediger in der Ausstellung „Geflügelte Wesen“. Bronzen, Gemälde und Zeichnungen zeigen Friedrich Hechelmanns intensive Beschäftigung mit dem Thema.

Sie stellen den berühmten Künstler erstmals sowohl als Maler wie auch als Bildhauer vor. Am Sonntag,. Dezember,Uhr, führt Museumsleiterin Dr. Monika Boosen durch die Werkschau. Treffpunkt zur Führung ist die Information im Museum im Prediger,. Obergeschoss.Charakteristisch für dengeborenen Friedrich Hechelmann ist seine immense künstlerische Schaffenskraft: zum einen, was die Anzahl seiner Kunstwerke angeht, zum anderen aber auch was die Bandbreite betrifft.Er hat Bücher illustriert und Filmregie geführt, Opern von Herbert von Karajan und August Everding für die Verfilmung eingerichtet und Bühnenbilder entworfen, Landschaftsgärten konzipiert, Altarbilder und Tonreliefs geschaffen. Vor zwei Jahren erweiterte Friedrich Hechelmann sein künstlerisches Repertoire und erschufEngel und mythische Wesen aus Bronze. Die Arbeiten fingen zunächst als Versuche an. Entstanden sindgeheimnisvolle Wesen aus der Mythen-​und Fabelwelt.