Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Schwäbisch Gmünd: Lange Einkaufsnacht

Galerie (1 Bild)

Foto: smm

Am Samstag, 9 . Dezember, ist es wieder einmal soweit: in Schwäbisch Gmünd findet eine lange Einkaufsnacht statt. An die 100 Geschäfte werden wieder ihre Einkaufszeit verlängern. Viele Einzelhändler haben bis 23 Uhr geöffnet.

70

8

„Wie in den letzten Jahren haben wir – in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch Gmünd in Person von Alexander Groll – eine Weihnachtsbaum-​Aktion für alle Innenstadthändler organisiert. RundWeihnachtsbäume werden die Stadt wieder festlich und weihnachtlich erstrahlen lassen“, meint Simone Klaus, zuständig für die Organisation in den Reihen des Handels– und Gewerbevereins. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Dezember.