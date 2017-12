Ostalb | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Seniorenadventsfeier in Heubach

Galerie (2 Bilder)

Fotos: EN

Mit einem bunten Programm wurden die Senioren der Stadt Heubach bei ihrer Adventsfeier unterhalten. Die musikalische Umrahmung lag in den bewährten Händen von Werner Fritsch. Bürgermeister Frederick Brütting und Pfarrer Bernhard Weiß sprachen Grußworte.

Im Jahresrückblick berichtete Brütting von Veranstaltungen, Infrastrukturprojekten und Sanierungsmaßnahmen – zum Beispiel Stadthalle, Gymnasium und Mehrzweckhalle in Lautern. Die Stadthalle bezeichnete er als Kern der sozialen Stadt, die von allen Generationen genutzt werden kann. Im neuen Jahr sollen knapp drei Millionen Euro dort investiert werden. Was den Heubacher Senioren bei ihrer Adventsfeier noch beschert wurde, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.