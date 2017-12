Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Trickfilmprojekt an der Rauchbeinschule

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

Wie entsteht ein Trickfilm? Die Antwort allein scheint dem Laien schon nicht einfach. Wie viel schwieriger ist es dann, mit rund 30 Jugendlichen, die aus 17 verschiedenen Nationen stammen und kein oder wenig Deutsch können, Trickfilme zu erarbeiten und gemeinsam zu produzieren?

13

17

An der Rauchbeinschule (genau: Schiller-​Realschule mit GS und WRS im Verbund, Standort Rauchbeinschule) begann am Mittwoch ein Projekt der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-​Württemberg gemeinsam mit der Schule. Am Projekt nehmen zwei Vorbereitungsklassen (VKL) teil, deren Schülerinnen und Schüler gerade beginnen, die deutsche Sprache zu lernen. Fünf Medienreferenten der LKJ und die beiden Klassenlehrerinnen, Mona Hussein und Marianne Anders, produzieren mit den– bis-​Jährigen Trickfilme. Mehr über die Schule und das Projekt erfahren sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.