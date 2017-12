Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 07. Dezember 2017 Donnerstag, 07. Dezember 2017

Wir öffnen die Tür zum Stadtarchiv

Fotos: rw

Ein stattliches Fachwerkhaus am Münsterplatz aus dem Jahr 1578 ist Sitz des Gmünder Stadtarchivs. Für geschichtlich Interessierte eine erste Adresse. Aber längst nicht alle Räume sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

Von außen sieht die einstige Lateinschule aus der frühen Neuzeit seit dener Jahren gut aus, innen ist dies seit der Sanierung in Mitte derer der Fall – auch schon wiederJahre her, aber für Historiker ist das eine relativ kleine Zeitspanne. Davor, alte Archivbenutzer erinnern sich, musste man Acht geben, nicht die Treppe hinaufzufallen, so schief und unterschiedlich waren die Stufen. Beim Hinuntergehen war man dann schon gewarnt. Einen tieferen Einblick in das altehrwürige Gebäude erhalten Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.