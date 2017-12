Sport | Freitag, 08. Dezember 2017 Freitag, 08. Dezember 2017

Aufstiegsfinale gegen den TV Wetzgau: Singen muss auf Yudenkov verzichten

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Zum zweiten Mal in Folge steht der Stadtturnverein Singen im Finale um den Aufstieg in die 1 . Bundesliga. Doch vor dem entscheidenden Wettkampf am heutigen Samstag, 18 Uhr, in der Gmünder Großsporthalle gegen den TV Wetzgau schätzt der Singener Trainer Axel Leitenmair die eigenen Erfolgsaussichten sehr gering ein – auch weil mit dem Ukrainer Yevgen Yudenkov der Leistungsträger schlechthin ausfällt.

2

14

0

2016

2

139

2

9

Wie im vergangenen Jahr stellt der Stadtturnverein Singen auch heuer wieder die beste Mannschaft der. Bundesliga Süd. Und wie der TV Wetzgau in der Nord-​Staffel weist die Mannschaft von Trainer Axel Leitenmair mitPunkten aus sieben Wettkämpfen eine makellose Bilanz auf. „Unsere bisherige Saison war überragend gut, was doch auch etwas überraschend kam“, blickt Leitenmair zurück. „Wir sind als Meister gestartet und erneut hat es zum Titel gereicht, was nicht unbedingt unser Plan war.“ Ausschlaggebend sei die Ausgeglichenheit des eigenen Kaders gewesen. „Die Homogenität unserer Mannschaft hat uns ausgezeichnet. Wir sind sehr gleichwertig besetzt“, fügt der Singener Coach hinzu.So steht der Stadtturnverein nun erneut im Finale um den Aufstieg ins Oberhaus, dasgegen den KTV Heilbronn verloren ging. Im Hinblick auf das Duell am heutigen Samstag gegen den TV Wetzgau schätzt Axel Leitenmair die eigenen Erfolgsaussichten sehr gering ein. Er stellt klipp und klar fest: „Wir rechnen uns keinerlei Chancen aus. Wir werden den Wettkampf aber trotzdem genießen und unser Bestes geben. Vielleicht können wir den TV Wetzgau ja an dem einen oder anderen Gerät etwas ärgern.“Die Wetzgauer seien schlicht und einfach zu stark besetzt, Leitenmair ist nicht entgangen, mit welcher Überlegenheit das gegnerische Team von Trainer Paul Schneider die. Bundesliga Nord dominiert hat. Zu allem Übel kann der Stadtturnverein Singen auch nicht in Bestbesetzung antreten. Mit dem Ukrainer Yevgen Yudenkov, der mitScorepunkten mit deutlichem Abstand Topscorer der. Bundesliga Süd war, ist einer der wichtigen Leistungsträger zu einem Wettkampf in den USA abgereist. Welche ausländischen Turner den Ukrainer gegen den TV Wetzgau ersetzen werden, lesen Sie in der RZ vom. Dezember.