Ballett im Stadtgarten: Wunderbare „Esmeralda“

Mit dem Ballett „Esmeralda“ ist dem Kulturbüro in diesem Jahr ein besonders guter Wurf gelungen. Das Publikum im beinahe ausverkauften Stadtgarten genoss die hochkarätige Veranstaltung mit einem hochprofessionellen Ensemble.

Eigens aus Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan und einer der alten Wolgastädte, war das rundköpfige Ensemble der Tatarischen Staatsoper angereist, um das letzte Meisterwerk der klassischen Romantik auf die Bühne zu bringen. Wunderbar und herausragend waren die Solisten der Tartarischen Staatsoper. Allen voran war Mikjail Timaev in der Rolle des Quasimodo zu bewundern, ein begnadeter Schauspieler und Tänzer. Auch Kristina Andreeva in der Rolle der Esmeralda riss das Publikum mit ihrem perfekten Tanz auf der Spitze zu begeisterten Applausstürmen hin. Mehr über diese Aufführung in der RZ vom. Dezember.