Rems-Murr | Freitag, 08. Dezember 2017 Freitag, 08. Dezember 2017

Jongleur-​, Aktions– und Feuerkünstler

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Gerade als er dachte, dass die Zeit der großen Auftritte vorüber ist, erreichte ihn im Spätsommer eine Anfrage, die alles änderte. Und die dazu führte, dass Hans-​Jürgen Jäger in seiner Freizeit nun wieder als Jongleur, Aktions– und Feuerkünstler unterwegs ist. Und als Jackolino Klein und Groß begeistert.

1992

Angefangen hat alles. Damals auf der Drachenwiese in Mutlangen. Hier traf sich Hans-​Jürgen Jäger regelmäßig mit anderen Mitgliedern des Gmünder Drachenclubs. Gab es zu wenig Wind, dann wurde mit Bällen jongliert. Ein Hobby, von dem sich sehr bald auch Jägers neunjähriger Sohn Adrian begeistert zeigte, der ebenfalls mit dem Jonglieren begann. All die Bilder, die Brigitta Jäger im Laufe der Jahre in zwei große Fotoalben geklebt hat, erzählen von den vielen Auftritten und Reisen, die vor allem für die Kinder einem großen Abenteuer glichen. Wo die Reisen überall hinführten und wie es dazu kam, dass Hans-​Jürgen Jäger nun erneut auftritt, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.