Freitag, 08. Dezember 2017

Mutlangen vor seinem ersten Bürgerentscheid

In Mutlangen wird es einen Bürgerentscheid über das umstrittene Wohnbauprojekt mit einem 21 Meter hohen Wohngebäude geben. Ein am Montag, 11 . Dezember, vorgesehener Erörterungstermin im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens entfällt.

Die Bürgerinitiative, die sich gegen die verdichtete Wohnbebauung am westlichen Ortseingang von Mutlangen richtet, hat mittlerweileUnterschriften gesammelt, die von der Gemeindeverwaltung geprüft und für gültig befunden wurden – dabei läuft die Frist für die Unterschriftenaktion noch bis zum. Dezember. Sieben Prozent der Wahlberechtigten sind das erforderliche Quorum für das Bürgerbegehren, mit dem ein Bürgerentscheid beantragt wird – in Mutlangen entspricht dies der Zahl vonWahlberechtigten. Der Bürgerentscheid soll noch vor Ostern (. April) stattfinden, benötigt aber eine Vorlaufzeit. Der Aufwand entspricht in etwa dem einer Kommunalwahl. Statt des Erörterungstermins findet eine Bürgerinformation statt.