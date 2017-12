Ostalb | Freitag, 08. Dezember 2017 Freitag, 08. Dezember 2017

Seniorenweihnachtsfeier in Böbingen

In der weihnachtlich dekorierten Römerhalle begrüßte Bürgermeister Jürgen Stempfle zur Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde. Er begrüßte besonders Pfarrerin Margot Neuffer, Pater Joji Mathew CST und Pastor Viktor Kasdorf.

In der Begrüßung lud Bürgermeister Stempfle dazu ein, zu Weihnachten mal ganz bewusst etwas von der eigenen Zeit zu schenken, zuzuhören, gemeinsam etwas zu erleben. Die evangelische Pfarrerin Margot Neuffer erzählte die Weihnachtsbotschaft. Die Kinder des Oberlin-​Kindergartens nahmen die Senioren mit ihrem Weihnachtspotpourri auf eine Reise mit, vom Nikolaus über die Weihnachtsbäckerei, dem Titel „Ich schenk dir einen Stern“ bis zur Liesel die für alle strickt unter der Leitung von Andrea Henzler und Heidi Ilg– Rahnsch. Wer noch beim Programm der Seniorenweihnachtsfeier mitgewirkt hat, können Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung lesen.