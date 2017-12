Ostalb | Freitag, 08. Dezember 2017 Freitag, 08. Dezember 2017

Spraitbach: Fragen an Johannes Schurr und Karin Essig

Am Sonntag, 10 . Dezember, sind die Spraitbacher Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin zu wählen. Kurz vor der Wahl stellte die Rems-​Zeitung den beiden Kandidaten Johannes Schurr und Karin Essig Fragen.

Der-​jährige Schurr, gebürtiger Mutlanger, wohnt seit einigen Jahren in Spraitbach und ist von Beruf Sparkassenbetriebswirt. Die-​jährige Gaildorferin Essig ist Diplom-​Verwaltungswirtin (FH) und kennt die Gemeinde Spraitbach aus ihrer Zeit als Kämmerin beim Gemeindeverwaltungsverband Schwäbischer Wald.Die RZ wollte von beiden wissen, wie der Wahlkampf gelaufen ist, was sie nach einem Wahlerfolg als Erstes tun würden und warum die Wählerinnen und Wähler bei ihrem Namen ein Kreuzchen machen sollen.Die Antworten und weitere Informationen über die Wahl gibt es in der RZ-​Ausgabe vom. Dezember.