Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. Februar 2017 Freitag, 10. Februar 2017

Wochenende: Die Makler

Galerie (1 Bild)

Unserer Wochenende-​Ausgabe am Samstag enthält auch diese Woche zehn statt wie üblich acht Reiseseiten. Beim Titelthema geht es um die Makler, die durch den Immobilien-​Boom und dem Wohnungsnotstand immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Eine interessante Geschichte findet man unter der Rubrik „Kind und Kegel“. Diesesmal geht es um „ältere“ Kinder. Denn viele stehen immer öfter vor der Frage, wenn Vater oder Mutter erkranken, ob man sie ins Heim bringen muss oder auch zu Hause pflegen kann.

Insgesamt 20 Seiten hat die Wochenende-​Ausgabe, dazu weitere 48 Seiten in der Samstagausgabe! Nehmen Sie sich also Zeit, die insgesamt 68 Seiten am Samstag zu lesen. Es lohnt sich.