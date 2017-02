Sport | Mittwoch, 15. Februar 2017 Mittwoch, 15. Februar 2017

VfR Aalen reicht beim Amtsgericht Aalen die Planinsolvenz ein

Der Drittligist VfR Aalen zieht die Notbremse und regelt die Schuldenaltlasten und deren Folgewirkungen aus früheren Zeiten. Der Traditionsverein hat am gestrigen Dienstag beim Amtsgericht Aalen die Planinsolvenz eingereicht.

„Die sportlichen Leistungen sind positiv, die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung ebenso. Wir müssen aber mit den Schulden-​Altlasten aus früheren Zeiten abschließen. Jetzt können wir den VfR zukunftsfähig machen. Wir stellen uns unserer Rolle als Top-​Profiverein, Talentschmiede und Identitätsstifter der Region“, erklärt Roland Vogt, Sprecher des VfR –Präsidiums. Der laufende Spielbetrieb und die Lizenz für die neue Spielzeit werden durch die Plansanierung nicht gefährdet, die Spieler und Mitarbeiter erhalten ihre Gehälter in vollem Umfang.

Die VfR –Spitze hat es sich nicht leicht gemacht, letztlich aber den Beschluss zur Planinsolvenz einstimmig gefasst. Dass es überhaupt so weit kommen musste, liegt maßgeblich im Wegbrechen der beiden Hauptsponsoren Imtech und Scholz (Recycling) zum Ende der Saison 2012/​2013 begründet. Imtech musste selbst Insolvenz anmelden, Scholz geriet ebenfalls in finanzielle Schwierigkeiten. „Seit Jahren kämpft der VfR mit defizitären Haushalten. Auch schon in der Zeit der 2. Liga gelang es den damals Verantwortlichen nicht, dem Prinzip ‘Bürgschaft und Kredite’ ein Ende zu setzen“, sagt Vogt. Den Verein plagt ein negatives Eigenkapital von insgesamt 3,6 Millionen Euro. Neben diesen Schulden in den Büchern des VfR Aalen ist darüber hinaus eine Haupteinnahmequelle – die Rechte am Stadionnamen – an deren Tilgung gebunden und steht dem Verein im laufenden operativen Betrieb nicht zur Verfügung. Hinzu kommen jährlich unter anderem die Zinsen für diese Kredite und weitere Folgewirkungen. Zudem kämpft der Verein mit nachteiligen vertraglichen Vereinbarungen aus den Zweitligazeiten und sieht sich auch mit einer drohenden Steuerrückzahlung in Höhe von bis zu 500 000 Euro konfrontiert, die aus der Zeit von 2008 bis 2012 herrührt. „Diese drohende Steuerrückzahlung bringt das Fass zum Überlaufen. Wir werden durch die Summe der Altlasten und deren Folgen endgültig erdrückt“, so Roland Vogt. „Leider wurde die von Herrn Scholz angekündigte Entschuldung des Vereins nicht umgesetzt. Auch die zugesagte sofortige Übernahme des Verlustes der Saison 2015/​2016 und die Freigabe der Namensrechte sind nicht erfolgt. Letztlich kann sich der VfR Aalen aus eigener Kraft aus dieser Schuldenlast nicht mehr befreien.“

Über ein geordnetes Planinsolvenzverfahren will sich der VfR nun endlich nicht nur von diesen Altlasten befreien, sondern sich auch die Namensrechte am Stadion und damit die Luft zum finanziellen Atmen zurückholen. Das Ziel lautet, das Fundament des VfR zukunftsfähig zu machen. So sieht es der Insolvenzplan des Münchener Rechtsanwalts Prof. Dr. Georg Streit vor. Alle Gehälter der Spieler und Mitarbeiter werden auch beim laufendem Planinsolvenzverfahren in vollem Umfang gezahlt. Der Insolvenzplan soll die Zulassung zum Spielbetrieb für die kommende Saison sichern. Hierzu erfolgt eine Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-​Bund. Die Zulassung setzt laut DFB –Statuten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins voraus, die der Verein durch das Planverfahren auch für die kommende Saison sicherstellt. Auch über einen drohenden Punktabzug von bis zu neun Punkten steht man mit dem DFB in intensivem Austausch. „Wenn wir aktiv die Dinge angehen und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch die Plansanierung darlegen, kann sich die Punktestrafe reduzieren“, sagt Professor Dr. Streit. Zwischenzeitlich sind weitreichende Einsparungen umgesetzt worden. Durch Umstrukturierungen und Verhandlungen konnten die Ausgaben laut Vogt erheblich reduziert werden. Beim Blick auf die Sponsoren sagt Vogt: „In den letzten Jahren hatten wir auch in der 2. Liga nur rund 100 Sponsoren und wurden bei der Vermarktung von einer Agentur betreut. Nun vermarkten wir uns selbst und haben die Sponsorenzahl auf 183 gesteigert.“ Mehr in der RZ am 16. Februar.