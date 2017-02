Schwäbisch Gmünd | Samstag, 18. Februar 2017 Samstag, 18. Februar 2017

Gmünd fest in Guggen-​Hand!

Galerie (20 Bilder)

34. Internationales Guggenmusiktreffen am 18. und 19. Februar: Zwei Tage steht Schwäbisch Gmünd wieder ganz im Zeichen der Schrägtonmusik. Insgesamt 22 Guggenkapellen mit über 800 Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein, und Deutschland sind am 18. und 19. Februar in der Stadt.

Am Samstag startete um 11 Uhr der Umzug mit dem Narrenbaum am Rinderbacher Torturm. Kinder geleiteten, zusammen mit zwei Guggenmusikkapellen, den Narrenbaum zum Marktplatz, der dort aufgestellt wurde. Danach erfolgte die Begrüßung durch Oberbürgermeister Richard Arnold und Robert Frank, ehe die Gruppen ihre Musik vorstellten — zeitgleich übrigens auch in der Ledergasse.

Ab 18 Uhr finden auf dem Marktplatz und dem Johannisplatz die Monsterkonzerte statt.