Blaulicht | Donnerstag, 02. Februar 2017 Donnerstag, 02. Februar 2017

Falscher Polizist erbeutet Bargeld und Schmuck

Bei der Polizei in Aalen wurden in jüngster Vergangenheit mehrfach Anzeigen gegen Unbekannte erstattet, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Beim Polizeirevier Aalen gingen am Mittwoch nun zwei weitere Anzeigen gegen die falschen Ordnungshüter ein, denen es durch geschickte Gesprächsführung gelang, zwei 68 und 82 Jahre alte Aalenerinnen davon zu überzeugen, ihnen Wertgegenstände, Bargeld und EC-​Karten auszuhändigen.

In beiden Fällen hatte der Täter, der sich im einen Fall als „Hauptkommissar Hildebrandt“ und im anderen als „Hildebrandt Stein“ ausgab, den Damen erklärt, dass eine Diebesbande dingfest gemacht worden sei, bei denen eine Liste gefunden wurde, auf denen auch ihre Adressen vermerkt seien. In diesem Zusammenhang wäre es notwendig, die Wertgegenstände zunächst zu sichern und eine Sperrung der EC-​Karten zu veranlassen, was der falsche Polizist „freundlicherweise“ übernehmen wollte. Beiden Damen wurde zugesagt, dass sie ihre Wertsachen am nächsten Tag beim Polizeipräsidium in Aalen wieder abholen könnten. Arglos packten die beiden Frauen die gewünschten Dinge zusammen, die noch während des Anrufes von einem Unbekannten abgeholt wurden. Nur kurze Zeit später wurde von zwei Konten der 68-​Jährigen ein größerer Bargeldbetrag abgehoben; eine weitere Auszahlung an einem Geldautomaten scheiterte. Außerdem erbeuteten die Täter den Schmuck beider Damen.

Der Mann, der die Taschen an der Wohnungstüre übernahm, wurde als Herr Schwarz angekündigt. Er ist ca. 30 bis 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er sprach hochdeutsch. Der 68-​Jährigen gegenüber erklärte er, dass sie das Telefon nicht benützen dürfe, da es eventuell von der Diebesbande abgehört würde und so die polizeilichen Ermittlungen gefährdet würden. Glücklicherweise hielt sich die Frau nicht an diese Anweisung und erstattete Anzeige bei der „richtigen“ Polizei. Auch die 82-​Jährige verständigte, nachdem ihr die ganze Sache dann doch seltsam vorkam, das Polizeirevier Aalen.

Generell gilt: – Geben Sie niemals Unbekannten am Telefon Auskünfte über Vermögenswerte – Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Unbekannte – Echte Polizeibeamte würden niemals derartige Gegenstände telefonisch abfragen oder an der Haustüre abholen – Im Verdachtsfall rufen Sie die örtliche Polizeidienststelle oder die 110 zurück.