Donnerstag, 02. Februar 2017

Nachwuchstalent Louis Brasda ( 18 ) aus Böbingen möchte in der U-​ 23 -​Konkurrenz positive Schlagzeilen schreiben

Eine Oberschenkelfraktur hatte ihn im vergangenen Jahr vor der Deutschen Meisterschaften unsanft ausgebremst, doch heuer will es Louis Brasda wieder wissen. Der 18 -​jährige Mountainbiker aus Böbingen hat neben der Altersklasse – von der U 19 in die U 23 – auch das Team gewechselt und fährt nun für das Bikehouse Heubach.

Es dauerte nicht lange, bis er sich auf dem Fahrrad wohl fühlte. „Das hat relativ früh bei mir angefangen“, erinnert sich Louis Brasda zurück. „Mit zwei Jahren bin ich schon ohne Stützräder gefahren.“ Als Achtjähriger nahm er beim Bike the Rock in Heubach erstmals an einem Mountainbike-​Rennen teil. „Das Mountainbiken ist zu meiner Leidenschaft geworden. Da spüre ich Adrenalin, weil es unheimlich Spaß macht, mich zu verausgaben“, sagt der Böbinger, der es in seinem ersten U-​19-​Jahr auf Anhieb in den Landeskader schaffte, über seine Passion. Selten verbringt Louis Brasda einen Tag ohne sein Mountainbike. „Ich sitze 16 Stunden in der Woche auf dem Rad“, hat es das Trainingspensum in sich, jährlich kommt die beachtliche Zahl von bis zu 30 000 Kilometern zusammen.

