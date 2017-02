Sport | Dienstag, 21. Februar 2017 Dienstag, 21. Februar 2017

31 . Gmünder Stadtlauf am 18 . März

Nach dem Rekordjahr beim 30 . Gmünder Stadtlauf hat Wolfgang Ruß den Stab der Organisationsleitung an Tim Schwarzkopf übergeben. Der 31 . Gmünder Stadtlauf am 18 . März ist für die meisten Hobbyläufer der Auftakt in die Laufsaison. „Aber auch die Profis nutzen den Halbmarathon als Start ins neue Jahr“, sagt Tim Schwarzkopf.

Unter der Leitung von Wolfgang Ruß wurde der Gmünder Stadtlauf auf ein neues Level gehoben. „Wir hatten im vergangenen Jahr fast 1900 Läuferinnen und Läufer am Start. Das war ein Rekordjahr und ist sicher nicht leicht zu übertreffen, aber wenn das Wetter mitspielt, können wir ähnliche Zahlen erreichen. Besonders unsere Bambini– und Schülerläufe werden beliebter“, erklärt Tim Schwarzkopf. In der Großsporthalle können sich dann am 18. März wieder alle Läuferinnen und Läufer umziehen, duschen und auf den neuen Messeständen der Sponsoren einkaufen.

