Ostalb | Donnerstag, 23. Februar 2017 Donnerstag, 23. Februar 2017

Rathaussturm in Göggingen

Galerie (3 Bilder)

Dieses Mal machten es die Gögginger Burgstuhlhexen ihrem Schultes so angenehm wie möglich. Nicht mit einer mittelalterlichen Holzfessel wie sonst schon, sondern in einem gepolsterten Wägele durfte Bürgermeister Walter Weber für den Umzug durchs Dorf Platz nehmen.

Recht lieb waren zuvor auch die Gögginger Kinder mit dem Rathauschef umgegangen, als sie ihn ganz vorsichtig aus seinem Amtszimmer herausholten. Weniger sanft brachte Oberhexe Nadja auf den Punkt, was sich in Göggingen in Webers Amtszeit so zugetragen hat. Doch bis Aschermittwoch ist nun Schluss damit, die Burgstuhlhexen samt ihrer tanzenden Hexengarde haben die Macht übernommen.