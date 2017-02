Sport | Freitag, 24. Februar 2017 Freitag, 24. Februar 2017

Carina Vogt verteidigt WM-​Titel und holt Gold in Lahti

Galerie (2 Bilder)

Carina Vogt sprang nach dem ersten Durchgang bei der Weltmeisterschaft der Skispringerinnen in Lahti auf Platz drei mit 98 , 5 Metern. Nach dem zweiten Durchgang und 96 , 5 Metern verbesserte sich Carina Vogt sogar auf Rang eins. Die Degenfelderin hat ihren WM-​Titel verteidigt. Eine unglaubliche Geschichte. „Ich gönne Sara Takanashi die Bronzemedaille, aber ich freue mich riesig über die Titelverteidigung“, so Vogt.

Es hätte keinen besseren Einstieg in die Weltmeisterschaft für Carina Vogt vom SC Degenfeld geben können. Beim letzten Probesprung am Freitag vor den beiden WM-​Durchgängen landete das deutsche Aushängeschild mit 98 Metern auf Platz eins. In der Anlaufspur war die Geschwindigkeit sehr hoch und der Sprung ohne Fehler. Nach dem ersten Durchgang bahnte sich eine Medaille für Carina Vogt weiter an. Denn mit 98,5 Metern gelang der Olympiasiegerin der zweitbeste Sprung. Nur 0,9 Punkte hinter ihr lag Yuki Ito aus Japan auf Rang vier. Von Platz eins bis vier war alles möglich. Und die besten Nerven hatte wieder einmal Carina Vogt, die mit 96,5 Metern und 254,6 Punkten die Goldmedaille vor den beiden Japanerinnen Yuki Ito (252,6 Punkte) und Sara Takanashi (251,1 Punkte) gewann.

Mehr in der RZ am 25. Februar.