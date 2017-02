Ostalb | Sonntag, 26. Februar 2017 Sonntag, 26. Februar 2017

Riesenstimmung mit Ostalb-​Beteiligung in Donzdorf

Geschätzte, gefühlte 100000 Zuschauer säumten am Sonntagnachmittag den Weg des Jubiläums-​Faschingsumzugs in Donzdorf. Seit 60 Jahren gibt es dort schon den Gaudiwurm mit vielen traditionellen Verbindungen in den Gmünder Raum.

Einst gab es sogar einen Sonderzug oder auch Narrenexpress von Gmünd via Hohenstaufen-​Panoramabahn und Göppingen nach Donzdorf. Bis heute sind die Verbindungen geblieben, während sich die beiden großen Narrenhochburgen mit ihren jeweiligen Eigenarten bestens fortentwickelt haben. Donzdorf ist „Das Fasnetdorf“ mit einer landesweit bekannten Prunksitzung, Gmünd „Das Guggenmusikmekka“ mit einem wunderschönen und weltoffenen Faschingsumzug zum Finale. Der Gaudiwurm in Donzdorf mit seinen aufwändigen Motivwagen und Hundertschaften an „Begleitpersonal“ und viel Beteiligung auch aus dem Raum Gmünd ist Kult. Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch die Humorschlange: USA und Trump. Lustig und peinlich zugleich, wie der Präsident einer Weltmacht zumindest aus der Perspektive der Narren nur noch eine Witzfigur ist.