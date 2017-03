Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 15. März 2017 Mittwoch, 15. März 2017

Uwe Schubert neuer Feuerwehrkommandant in Gmünd

Foto: gbr

Die Rochade bei der Feuerwehr in Gmünd ist vollzogen: Uwe Schubert ist der neue Kommandant und sein Vorgänger Ralf Schamberger übernahm Schuberts Posten als Vize.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung wurde auch Mathias Weiß als Wetzgauer Abteilungskommandant einstimmig bestätigt.

Das Zurückziehen ins zweite Glied war von Anfang an Schambergers Wunsch gewesen. Er wollte das Amt des Kommandanten nur solange ausüben, bis aus der jungen Garde der FFW Gmünd ein Nachfolger die entsprechende Ausbildung absolviert hat. Oberbürgermeister Richard Arnold würdigte Schambergers Leistung. Was er sagte, steht am 16. März in der Rems-​Zeitung!



