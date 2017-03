Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. März 2017 Donnerstag, 16. März 2017

ChemLabor feiert zehnjährigen Geburtstag

Galerie (1 Bild)

Foto: Putnai

Das ChemTech-​Labor feierte am Mittwoch im Landesgymnasium für Hochbegabte in Gmünd seinen ersten runden Geburtstag. Einst durch die Baden-​Württemberg-​Stiftung ins Leben gerufen, erfreut sich das Projekt über einen immer größeren Zulauf. Alleine 2017 haben sich bereits 30 Klassen aus dem ganzen Ostalbkreis angemeldet.

Das Schülerlabor des Landesgymnasiums war bis zum Rand gefüllt. Allerdings in erster Linie mit Grundschülern; genauer gesagt der dritten Klasse der Franziskusschule. Diese experimentierten rund um das Thema „Wasser“.

Die Schwerpunkte des Labors sind Feuer und Wasser. Geholfen wurde ihnen dabei von den Zehntklässlern des LGH und des Scheffoldgymnasiums. Beim ChemTech-​Labor der Baden-​Württemberg-​Stiftung sollen nämlich die Älteren als auch die Jüngeren etwas Sinnvolles mitnehmen. „Die Grundschüler lernen hier keine Zaubertricks, sondern unterrichtsbezogene Phänomene des Alltags. Diese sind perfekt auf die Inhalte des Fachs MNK, also Mensch Natur Kultur, abgestimmt. In der dritten Klasse steht das Thema Wasser und in der vierten das Thema Feuer auf dem Programm.

