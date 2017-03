Sport | Sonntag, 19. März 2017 Sonntag, 19. März 2017

31 : 23 -Sieg des TSB Gmünd gegen Herrenberg

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk

Als die Schlachtenbummler „Oh wie ist das schön!“ auf der Tribüne anstimmten, war die Messe längst gelesen: Der TSB Gmünd steuerte mit einer furiosen zweiten Halbzeit einem 31 : 23 -Sieg gegen die SG Herrenberg entgegen.

Mannschaft, Trainerstab und vor allem auch die vielen Fans, gestern wieder über 900, dürfen weiter träumen. Die nächsten Wochen werden es zeigen, ob das Hieber-​Team eine glänzende Saison vergolden wird. Seit Sonntag ist der TSB Dritter. Und so fühlt sich auch der Blick auf die Tabelle der Baden-​Württemberg Oberliga an: Dort rangiert die Mannschaft nun auf dem dritten Rang, hat lediglich drei Punkte Rückstand auf den Zweitplatzierten aus Neuhausen. Allerdings hat der TSV noch das schwere Spiel gegen den Spitzenreiter Kornwestheim vor sich und muss am 7. Mai zum Saisonfinale in Gmünd antreten. Was am Ende auch für den TSB zu Buche steht: „Wir sind stolz auf diese Saison“, so der Trainer. „Und auf die Mannschaft!“



TSB Gmünd: Fabian (2), Juhnke –

Bächle (5/​2), Schamberger, J. Häfner,

S. Göth (1/​1), Waibel, Fröhlich (6),

L. Waldenmaier, Schwenk (5), F. Häfner,

M. Häfner (6), Leinß (2), J. Waldenmaier (4)



Mehr in der RZ am 20. März





