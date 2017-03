Sport | Sonntag, 19. März 2017 Sonntag, 19. März 2017

Die Uhr tickt für den VfL Iggingen

Lange Nachspielzeiten an diesem Spieltag in der A-​Liga haben die Situation an der Tabellenspitze verändert. Durch einen Last-​Minute-​Treffer gewinnt der VfL Iggingen mit 2 : 1 und ist aufgrund des sehr späten 2 : 2 -Unentschiedens des TV Heuchlingen nun alleiniger Tabellenführer.

Heuchlingen – Waldst. II 2:2 (1:0)

Der TV Heuchlingen startete gut in die Partie und konnte nach 23 Minuten verdient in Führung gehen, während die Gäste in der ersten Halbzeit keinerlei nennenswerte Torchancen verbuchen konnten. Allerdings versäumten es die Hausherren in der zweiten Halbzeit ausreichend nachzulegen und so stand es nach 80 Minuten nur 2:0. Der TSGV Waldstetten legte noch einmal alles in die Offensive, konnte den Anschluss erzielen und schaffte in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit der letzten Aktion tatsächlich noch den Ausgleich.

Tore: 1:0 Gaugel (23.), 2:0 Bellendorf (78.), 2:1 Nagel (86.) 2:2 Zahirovic (90. + 6)



Iggingen – Böbingen 2:1 (1:0)

Der TSV Böbingen war an diesem Sonntag ein ebenbürtiger Gegner für den VfL Iggingen. Die Hausherren hatten die bessere Anfangsphase und gingen auch folgerichtig mit 1:0 in Führung. Danach jedoch gestalteten die Gäste die Partie weitestgehend ausgeglichen und konnten durch einen Elfmeter spät in der zweiten Hälfte verdient ausgleichen. Eine Rote Karte in der 80. Minute warf die Böbinger dann jedoch wieder zurück. Mit der letzten Aktion in der 98. Minute bekam der VfL Iggingen noch einen Foulelfmeter, der zunächst verschossen wurde, doch der Nachschuss war drin und besiegelte den Igginger Sieg.

Tore: 1:0 Ex (18.), 1:1 Krauß (75., FE), 2:1 Herr (90. + 8)



