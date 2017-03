Ostalb | Donnerstag, 02. März 2017 Donnerstag, 02. März 2017

Das alte „Jenische“ unter der jungen Lupe

Galerie (1 Bild)

Karin Leinmüller. Foto: privat

Karin Leinmüller aus Leinzell setzte sich in ihrer Seminararbeit mit der Geschichte der Jenischen auseinander und wurde dafür vom Bundespräsidenten Joachim Gauck geehrt. Wir stellen die Seminararbeit vor und befassen uns ein bisschen mit der jenischen Sprache.

Die Minderheit, die in Leinzell in früheren Jahren stark vertreten war, wurde als Außenseiter der ständigen Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Wer sind oder waren die Jenischen? In früheren Bezeichnungen liest man „eine nicht sesshafte, herumziehende Minderheit“, die eine eigene „Geheimsprache“ entwickelt hatte.

„„Fiesel spann, a kwante Moss! Das ist ein Ausdruck, den man auch heute noch hin und wieder hört. Wer ihn übersetzen kann, kann schon ein bisschen Jenisch. Wer’s nicht weiß, kann auf der Seite der Rems-​Zeitung am 3. März aus dem kleinen Wörterbuch die Übersetzung vornehmen. Übrigens: Für „kwant“ gibt es mehrere Schreibweisen: gwant, quant oder kwant, und dann manchmal auch noch mit „d“ am Ende.









