Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 21. März 2017

Weststadt Schwäbisch Gmünd: Sperrung wegen Brückensanierung

Eine Brückensanierung in der Gmünder Weststadt wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen einher gehen. Insbesondere die Schülerbeförderung wird aufgrund der Sperrung zu einer Herausforderung für das Busunternehmen.

Aufgrund von dringenden Sanierungsarbeiten muss die Remsbrücke in der Zeit von Dienstag, 28. März, bis Freitag, 31. März, voll gesperrt werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist in dieser Zeit eine halbseitige Sperrung nicht möglich. Des Weiteren dient die Vollsperrung der perfekten Einbringung des neuen Asphalts, sodass keine Nähte entstehen.



In der Zeit von Montag, 10. April, bis Freitag, 21. April, wird die Brücke halbseitig gesperrt. In dieser Zeit kann der Verkehr nur stadtauswärts fließen. In beiden Zeiträumen wird der Verkehr über die Lorcher Straße, Rektor-​Klaus-​Straße, Goethestraße und umgekehrt umgeleitet. Hinsichtlich des Busverkehrs ergeben sich einige Änderungen, die noch rechtzeitig angekündigt werden.

