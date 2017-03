Ostalb | Freitag, 24. März 2017 Freitag, 24. März 2017

Bänkles-​Affäre Hornberg: Mario Barth schaltet sich ein

Galerie (1 Bild)

„Bürokratie hat über Heimatliebe obsiegt.“ Bürgermeister Rembold hat schweren Herzens den teilweisen Rückbau der Wanderer-​Sitzgruppe am beliebten Aussichtspunkt „Drei-​Kaiserberg-​Blick“ auf dem Hornberg (unser Bild stammt von der Einweihung) durchführen lassen.

Eineinhalb Jahre lang wurde mit Behörden, zuletzt auch direkt mit der Landesregierung verhandelt. Versehentlich hatte eine heimatliebende und bürgerschaftliche Initiative die Sitzgruppe 25 Meter innerhalb des Naturschutzgebiets „Hornberg/​Kaltes Feld“ errichtet. Schultes Michael Rembold (Waldstetten) hat die Schuld für diesen Planungsfehler auf sich genommen. Immerhin darf die Ruhebank bleiben. Nach mehreren Experten-​Besuchen der Behörden und Experten aus Stuttgart wurde nun der Vespertisch vor der geduldeten Bank per Verfügung entfernt. Kein geringerer als Komiker Mario Barth will nun den Vorgang bundesweit im RTL-​Fernsehen vollends zur Satire machen, weil in direkter Nachbarschaft zum versuchten „Bänkles-​Raub“ der Landesregierung die 16 jeweils 200 Meter hohen Anlagen des größten Windparks des Landes im Wind flattern. Mehr zu dieser schier unglaublichen Geschichte mit Kommentar am Samstag in der Rems-​Zeitung.



