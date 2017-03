Sport | Freitag, 24. März 2017 Freitag, 24. März 2017

FC Normannia hat ein Heimspiel gegen den VfL Pfullingen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Es ist ein wichtiges Heimspiel für den FC Normannia Gmünd. Am Samstag um 15 Uhr gastiert der Siebte VfL Pfullingen beim Neunten im Schwerzer. „Wir wollen die 30 -​Punkte-​Marke knacken und mit einem Heimsieg die Tendenz für die nächsten Wochen einläuten, nämlich noch das Maximum aus dieser Saison herauszuholen“, sagt FCN –Trainer Beniamino Molinari.

Der Gmünder Coach lobt den Aufsteiger aus Pfullingen in den höchsten Tönen. „Der VfL ist eine freche Mannschaft, die ihre Stärken ganz klar in der Offensive hat. Das Sturmduo ist klasse und hier müssen wir schon sehr darauf achten, nicht kalt erwischt zu werden. Diese Mannschaft stellt sich auch auswärts nicht hinten rein, sondern kommt über ihre spielerischen Fähigkeiten. Denn zu Hause finden alle Heimspiele auf dem Kunstrasen statt, und dafür benötigt man Spieler mit hohen technischen Fähigkeiten“, erklärt Molinari.

Auch der FC Normannia Gmünd hat solche Spielertypen in seinem Kader und dennoch freut man sich im Gmünder Lager, endlich wieder auf dem heimischen Rasen im Stadion spielen zu dürfen. „Jeder will im Stadion kicken, da hier die Atmosphäre viel besser ist“, so der FCN –Trainer.

Mehr in der RZ am 24. März.



Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung: Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!