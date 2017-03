Sport | Sonntag, 26. März 2017 Sonntag, 26. März 2017

12 . Frauentreff in Bettringen beleuchtet ein wichtiges Thema

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Legten die Menschen früher mehr als 20 Kilometer pro Tag zurück, sind es heute gerade einmal 800 Meter. Bewegungsmangel, ein Problem der Zeit, das es zu bekämpfen gilt. Beim Frauentag in Bettringen zeigten fachkundige Referenten auf, wie wichtig Bewegung für die Gesundheit des Menschen ist, sie ist eine wirksame und kostenfreie Medizin.

70 Frauen aus dem Ostalbkreis haben sich am Samstag in der Bettringer Uhlandhalle zum Frauentreff getroffen. Das Team um Conny Sanwald-​Frösch hatte in diesem Jahr das Thema „Knochenstark – Bewegung und Sport – Das Wundermittel“ gewählt.

Im Verlauf der Veranstaltung wurde mehr als deutlich, das Thema war bestens gewählt, sprach es doch in Bezug auf Bewegungsmangel ein gesellschaftliches Thema an. Hannes Barth, Vorsitzender des gastgebenden Vereins, der SG Bettringen, freute sich bei seiner Begrüßung der Teilnehmerinnen, dass die Veranstaltung eine gute Resonanz gefunden hat. „Das Dutzend ist voll“, stellte Manfred Pawlita, der Vorsitzende des Sportkreises nach der Begrüßung durch Conny Sanwald-​Frösch fest. Damit, so Pawlita sei klar, dass das Team unter ihrer Leitung eine Serie, eine Erfolgsgeschichte gestartet hat.

Mehr in der RZ am 27. März