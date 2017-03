Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 28. März 2017 Dienstag, 28. März 2017

Verkehr Schwäbisch Gmünd: Dramatisches Verkehrschaos

In Gmünd gab es Dienstagnachmittag ein echtes Verkehrschaos. Auf einigen Straßen ging zeitweise gar nichts mehr. Hauptursache war die Vollsperrung in der Eutighofer Straße.

Wegen der Brückensanierung im Bereich der Ausfahrt B29-​Gmünd West/​Eutighofer Straße wurde am Dienstagmorgen die Straße komplett gesperrt, so dass sich der gesamte Verkehr aus Richtung Westen am Tunnelportal West und an den dortigen Ausfahrten ballte. Dies führte wiederum zu gewaltigen Rückstaus in alle Himmelsrichtungen. Unglücklicherweise kam es gegen 16.30 Uhr kurzzeitig auch noch zu einer kurzfristigen Sperrung des Einhorn-​Tunnels wegen eines Pannenfahrzeugs. Vielerorts in Gmünd reagieren die Autofahrer mit wütenden Hupkonzerten.

Die Remsbrücke ist noch bis Freitag, 31. März, voll gesperrt. In der Zeit von Montag, 10. April, bis Freitag, 21. April, wird die Brücke halbseitig gesperrt. In dieser Zeit kann der Verkehr nur stadtauswärts fließen. In beiden Zeiträumen wird der Verkehr über die Lorcher Straße, Rektor-​Klaus-​Straße, Goethestraße und umgekehrt umgeleitet. Wer kann, soll jetzt im Feierabendverkehr Gmünd in den nächsten Tagen besser weiträumig umfahren.

