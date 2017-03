Sport | Mittwoch, 29. März 2017 Mittwoch, 29. März 2017

FC Normannia: Visar Mustafa wechselt nach Schwäbisch Hall

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Laut Teammanager Karl-​Heinz Knab schreitet die Trainersuche beim FC Normannia Gmünd voran. Bis Ostern soll der Nachfolger von Beniamino Molinari, dessen auslaufender Vertrag bekanntlich nicht verlängert wird, feststehen. „Wir haben den Kreis auf drei, vier Kandidaten begrenzt“, sagt Knab, der mit Visar Mustafa den nächsten Abgang bestätigen kann.